Políticos de direita e esquerda manifestam pesar pela morte de Major Olimpio

Políticos de diferentes partidos e ideologias manifestaram pesar pela morte do senador Major Olimpio (PSL-SP), aos 58 anos, vítima da covid-19. Ele estava internado desde o início do mês e chegou a ser intubado duas vezes na UTI de um hospital em São Paulo. A morte cerebral foi confirmada na tarde desta quinta-feira (18).

Além de senador, Major Olimpio foi deputado federal, deputado estadual e Major da Reserva da Polícia Militar de São Paulo. A principal pauta ao longo de seus mandatos foi a segurança pública. Ele defendia penas mais duras para criminosos e ampliação do acesso a armas para os cidadãos.

Major Olimpio foi eleito senador pela primeira vez nas eleições de 2018 com o apoio do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), com quem acumulou divergências e acabou rompendo. “Essa decepção que estou sentindo hoje vai ser a do povo brasileiro. É questão de tempo”, declarou, em julho do ano passado, sobre o rompimento com o presidente.

Seu último pronunciamento como senador foi feito no dia 3 de março. Já do leito do hospital, ele defendeu os direitos dos servidores públicos, durante a sessão que discutia a PEC Emergencial (PEC 186/2019). Com a respiração ofegante, Major Olimpio, líder do PSL, se manifestou contra os dispositivos relacionados ao congelamento de salários dos servidores.

Além de policial e político, Major Olímpio era bacharel em ciências jurídicas e sociais, jornalista, professor de educação física, técnico em defesa pessoal e instrutor de tiro. Também foi autor de livros como Reaja! Prepare-se para o Confronto – Técnica Israelense de Combate, de 1997, e Insegurança Pública e Privada, lançado em 2002.

Nos últimos meses, Major Olimpio vinha defendendo uma ação mais efetiva do governo pela vacinação da população contra a covid-19. Participou também de manifestações contrárias a medidas de restrição de pessoas como medida de combate à disseminação da doença. (Com Agência Senado)

Vamos subir em homenagem ao Major Olimpio. #QueroSerVacinado https://t.co/dQFuEAJS5Q — Rhodrigo Melo (@RhodrigoM) March 18, 2021

📰Antes de morrer por Covid-19, Major Olímpio participou de ato com aglomeração contra lockdown. Toda solidariedade a família!✊🏽 #SleepingGiantsBrasilhttps://t.co/5jVg2qddBA — Sleeping Giants Brasil (@slpng_giants_pt) March 18, 2021

Major Olímpio , sempre guerreiro , sempre corajoso , sempre presente pelo Brasil! Fará muita falta ! #AlvaroDias pic.twitter.com/PeGUttei5y — Alvaro Dias (@alvarodias_) March 18, 2021

Lamento a notícia da morte cerebral do senador @majorolimpio, meus sentimentos à família e amigos. Infelizmente, o senador é mais uma vítima da Covid-19. O Brasil e o Senado perdem um de seus mais combatentes políticos. — Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) March 18, 2021

Me solidarizo com a família do senador Major Olímpio, bem como com os entes queridos de todas as vítimas da Covid-19. Que Deus conforte seus corações e que nossa nação esteja unida para combater o nosso único inimigo no momento, que é o vírus. — Damares Alves (@DamaresAlves) March 18, 2021

Gostaria de manifestar o meu profundo pesar pela partida do Senador Major Olímpio, em decorrência de complicações causadas pela Covid-19. Os meus sentimentos aos familiares e amigos, pedindo a Deus que os conforte neste momento de tristeza e dor. Com afeto, Luiza Erundina. — Luiza Erundina (@luizaerundina) March 18, 2021

Minha solidariedade à família e amigos do Senador Major Olímpio. Infelizmente mais uma vítima da Covid-19. — João Doria (@jdoriajr) March 18, 2021

Lamento o falecimento do @majorolimpio . Dele se podia discordar, mas fui testemunha de sua coragem e espírito público. Participamos de debates juntos e sempre de forma muito respeitosa. Meus sentimentos para amigos e família. — Ciro Gomes (@cirogomes) March 18, 2021

Registro as minhas homenagens pessoais ao Senador Major Olímpio, um grande homem público. Minha solidariedade à família. Triste pandemia. Tristes tempos. https://t.co/TzCa4CGO9T — Sergio Moro (@SF_Moro) March 18, 2021

Major Olímpio sempre me tratou com muito carinho e respeito. É uma tristeza imensa recebermos esta notícia. Nossos mais profundos sentimentos à família e amigos. Que Deus o receba e tenha em bom lugar 🌷🙏🏿 https://t.co/fXsYnj0zwo — Leci Brandão #VacinaJá (@lecibrandao) March 18, 2021

Deixo aqui uma singela homenagem ao @majorolimpio A nossa 1 foto e a seguir, infelizmente, a última. Nem posso acreditar q estivemos juntos e em tão pouco tempo vc se foi. É assim que vou lembrar de você, tão forte que nem mediu a força pra me dar esse tapa da foto. pic.twitter.com/D0kOQ7lbTm — Arthur do Val – Mamaefalei (@arthurmoledoval) March 18, 2021

Senador @majorolimpio , um homem de espírito público que fará enorme falta ao Senado e ao Brasil. Ficam minha gratidão e admiração pelos momentos de convivência. Que Deus conforte a família e dê força aos colegas senadores para continuarmos a luta sem sua companhia. pic.twitter.com/jwilNd3yJR — Kátia Abreu (@KatiaAbreu) March 18, 2021

Meus sentimentos aos familiares, amigos e eleitores do meu conterrâneo @majorolimpio. O momento que vivemos é o pior de toda a pandemia, mas vamos sair desse pesadelo. Se cuidem, todos. https://t.co/xBKdlx7a1h — Tabata Amaral (@tabataamaralsp) March 18, 2021

É com profundo pesar que recebo a notícia do falecimento do senador Major Olímpio na tarde desta quinta-feira. Meus sinceros sentimentos aos familiares e amigos. — Arthur Lira (@ArthurLira_) March 18, 2021

Amigos, sem palavras para expressar a tristeza pela notícia da partida de Major Olympio. Perdemos uma pessoa incrível! O Senado perde, o país perde. Eu perco um amigo! Muito triste! — Janaina Paschoal (@JanainaDoBrasil) March 18, 2021

O Parlamento brasileiro perdeu um integrante que sempre lutou pelos seus ideais. Que Deus dê muita força aos familiares e amigos do senador Major Olimpio neste momento de profunda tristeza. — ACM Neto (@acmneto_) March 18, 2021

Muito triste com essa notícia. Eu e o major Olimpio divergimos muito, mas sempre de forma respeitosa. A estima pela vida e a solidariedade à dor da perda sempre estarão acima de diferenças políticas. Meus sentimentos à família e aos amigos. https://t.co/UT37r06vii — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) March 18, 2021

Aos familiares, amigos e eleitores do Major Olímpio, meu adversário nas eleições de 2018, falecido hoje em decorrência da covid, expresso meus sentimentos e todo respeito. pic.twitter.com/BnVO2zbQ5C — Eduardo Suplicy (@esuplicy) March 18, 2021

O PT Brasil expressa os pêsames a família e amigos do senador Major Olímpio neste momento difícil. https://t.co/66afQbUJ5Q — PT Brasil (@ptbrasil) March 18, 2021