Portal do Trabalhador de Osasco divulga novas vagas de emprego

O Portal do Trabalhador de Osasco divulgou novas vagas de emprego nesta quinta-feira (28). Há oportunidades para auxiliar de limpeza, zelador, cozinheiro geral e motorista de caminhão categoria D ou E.

O interessado em alguma das vagas deve preencher o formulário disponível neste link e informar o número da vaga (confira abaixo). O currículo entrará na base de dados e os atendentes do Portal do Trabalhador entrará em contato de acordo com a disponibilidade das vagas.

A Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda (Setre) de Osasco divulga diariamente, a partir das 9h30, nas redes sociais, vagas de empregos nos mais variados setores.

Assim que o formulário for preenchido, ele entrará na base de dados de currículos da secretaria e um contato será feito ao cidadão, de acordo com a disponibilidade da vaga, até o fim do dia.

As vagas são atualizadas diariamente e podem ser acompanhadas no Instagram ou no Facebook do Portal do Trabalhador.

Confira as vagas de emprego disponíveis nesta quinta:

5384440-Auxiliar de Limpeza

5380294-Zelador

5384696-Auxiliar de Limpeza

5384434-Motorista de Caminhão Cat. D ou E

5384918-Cozinheiro Geral