Poupatempo distribui totens de autoatendimento em shoppings, supermercado e estações do metrô

O Poupatempo inicia o ano com uma novidade tecnológica: os totens de autoatendimento. Os aparelhos já estavam em uso há dois anos nas principais unidades e agora foram instalados em 28 shoppings e supermercados da Capital, Grande São Paulo, cidades do interior e duas estações do Metrô (Paraíso e Vila Prudente).

Os totens são equipamentos que combinam tecnologias de interação e conexão e facilitam o acesso a informações e serviços. Nos últimos dois anos, desde que os primeiros equipamentos chegaram aos 18 maiores postos Poupatempo, cerca de 5 milhões cidadãos já solicitaram serviços diretamente por este novo canal, sem necessidade de passar pelas mesas de atendimento.

Oferecendo acesso mais fácil para o cidadão, os totens permitem solicitar serviços como a emissão e impressão gratuita do Atestado de Antecedentes Criminais e a solicitação de segundas vias da CNH e do RG, para quem já passou pela coleta biométrica no Poupatempo nos últimos três anos. As taxas podem ser pagas com cartão de débito no equipamento e o RG ou a CNH são enviados pelos Correios.

Os totens também apresentam vantagens operacionais para a Prodesp, empresa de processamento de dados do Governo de São Paulo responsável pela gestão do Poupatempo, contribuindo para reduzir a demanda presencial, hoje em torno de 200 mil pessoas por mês.

Para os shoppings e supermercados onde os equipamentos estão instalados, a vantagem é a oferta de mais serviços, o que contribui para a atração de clientes ao espaço de compras e lazer.

Os testes com os equipamentos instalados fora do Poupatempo serão realizados por três meses. O plano da Prodesp e do Poupatempo é avaliar a demanda, agregar mais serviços aos equipamentos e espalhar totens em outros centros de compras e outros locais de grande fluxo de pessoas nos municípios paulistas para aproximar o Estado do cidadão e facilitar o acesso da população aos serviços públicos.

Além dos totens, o Poupatempo utiliza outras modernas tecnologias para que os cidadãos possam obter informações e solicitar serviços relacionados a documentos. Na internet, no portal www.poupatempo.sp.gov.br, o cidadão encontra todas as informações necessárias e um sistema de agendamento de horário para atendimento nos postos. Um aplicativo para celular, o SP Serviços, agrega diversos serviços eletrônicos prestados por diferentes órgãos do Governo de São Paulo.

Desde o ano passado o Poupatempo adotou também o Poupinha, um atendente virtual que aparece no canto inferior direito da tela quando o cidadão acessa o portal. O Poupinha também responde pelo Messenger, no Facebook, no link www.messenger.com/t/PoupinhaSP.

Veja os locais em que os totens serão instalados: