Pré-venda de 1.000 unidades do Novo Jeep Compass Série Especial 80 Anos termina em 48 horas

A pré-venda do Novo Compass Série Especial 80 Anos com o moderno motor T270 turbo Flex foi um sucesso. Em 48h20 – exatamente às 16h20 do dia 07/04 (quarta-feira) – todas as 1.000 unidades foram vendidas.

A versão limitada marca a estreia da nova geração do modelo, que é o SUV mais tecnológico fabricado no Brasil. A ação comercial começou na segunda-feira (05/04), às 16h, com exclusividade para os atuais clientes Jeep nas primeiras 48h, que compraram praticamente todos os carros oferecidos neste lote. Com isso, a marca decidiu abrir a oportunidade de aquisição até o lançamento oficial (sem quantidade limitada).

“O Compass é um fenômeno de vendas e seguiu assim mesmo com a situação complicada de mercado que temos enfrentado recentemente. Sua participação na categoria de SUVs médios tem crescido a cada ano desde que foi lançado, em 2016. Mesmo com a chegada de novos concorrentes, atualmente, o modelo chegou a quase 70% de market share em 2021. Ainda assim decidimos mexer no time que está ganhando, que está no melhor momento da sua história, para continuar vencendo o jogo. E esse resultado das 1.000 unidades da pré-venda esgotadas tão rapidamente só comprovam o case de sucesso que é esse modelo”, comenta Everton Kurdejak, diretor de Operações Comerciais da Jeep para o Brasil.

Para garantir o direito de ser um dos primeiros donos de um Compass da nova geração com uma dose de exclusividade da série especial 80 anos, cada cliente confirmou sua intenção de compra pela internet ou em uma das mais de 200 concessionárias da Jeep. Nem todos os detalhes foram revelados sobre a nova geração. “Mostramos apenas algumas novidades do Novo Compass. Ainda guardamos muitas surpresas para o lançamento e, ainda assim, os clientes apostaram e fizeram a compra na pré-venda. Assim, decidimos prorrogar e liberar a compra dessa série especial até o lançamento com vantagens especiais e também liberar novas versões a partir de segunda-feira (12)”, completa Kurdejak.

Para essa venda a partir de agora, os clientes que comprarem o Novo Compass Série Especial 80 Anos ou as demais versões turbo Flex também deverão dar o sinal de R$ 3.000 no hotsite ou entrar em contato com alguma concessionária Jeep. Eles terão como benefícios um prazo de faturamento entre 30 a 60 dias (a depender da versão) após o lançamento, além de pagamento do valor da tabela FIPE no Renegade ou Compass usados de clientes que optarem em fazer a compra como pessoa física.

Todos os detalhes sobre as novidades da nova geração do modelo serão divulgados no lançamento oficial do Novo Jeep Compass. Assim, o cliente poderá definir se deseja seguir com a compra. Nesse caso, será orientado a ir até uma concessionária da Rede Jeep para concluir a aquisição do veículo. Vale dizer que caso, por qualquer razão, ele opte por cancelar, receberá o dinheiro de volta.

Destaques

A nova geração do Compass trará, entre outros destaques, mais performance com novíssimo propulsor turbo Flex que entrega potência de 185 cv e torque de 270 Nm; novo design com mudanças por fora e por dentro, como o novo volante; mais sofisticação com itens como os novos faróis full LED; e mais tecnologia com a nova central multimídia de 10’1” com a plataforma Adventure Intelligence e novo carregador sem fio, por exemplo.

“Se apenas com alguns spoilers da nova geração do SUV mais desejado da categoria, já superamos nossas expectativas na pré-venda, imagina quando lançamos oficialmente? Todos esses números mostram que estamos no caminho certo”, conclui o diretor de Operações Comerciais da Jeep para o Brasil.

