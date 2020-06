O prefeito de Santana de Parnaíba, Elvis Cezar, comemorou o aniversário, nesta segunda-feira (8), em uma transmissão ao vivo via Facebook.

Na live, Elvis Cezar dança com a sua mulher Selma Cezar, e até se emociona. “Nunca tive uma festa com mais de 5 mil pessoas! Obrigado”, escreveu na publicação do vídeo.