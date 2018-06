Prefeito de Osasco se declara à primeira dama: “Minha eterna namorada”

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, fez questão de homenagear a amada, a primeira dama, Aline Lins, neste Dia dos Namorados. Em sua página no Facebook, ele postou uma foto dos dois juntos com a seguinte mensagem:

“MINHA ETERNA NAMORADA –

Você é a pessoa que sonhei ter ao meu lado nos momentos de alegria ou de tristeza, que me apoia, me entende, que me faz feliz e me deu de presente nossos maiores tesouros, nossas filhas Beatriz e Fernanda.

Obrigado por tudo!

Amo você!

Feliz Dia dos Namorados”.