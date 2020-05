Prefeito endurece quarentena em Itapevi

Com a diminuição no índice de isolamento social, o prefeito de Itapevi, Igor Soares (PODE), anunciou, na tarde deste sábado (2), o endurecimento da quarentena na cidade, como medida de combate à disseminação do novo coronavírus (covid-19).

Algumas ruas da região central serão interditadas para veículos. Bancos e lotéricas que não organizarem suas filas e não derem estrutura para higienização serão multados a partir de segunda-feira, anunciou o prefeito, por meio das redes sociais.

“Estou vendo muitas pessoas nas ruas. Muita gente saindo sem ter motivos essenciais e, pior, sem máscaras. Se continuar assim, logo não teremos mais leitos e vale lembrar que já abrimos 62 exclusivos para casos do covid”, declarou Igor Soares.

Além das medidas anunciadas neste sábado, novas regras para aumentar o isolamento devem ser anunciadas em Itapevi nos próximos dias. “Durante a próxima semana, vamos publicar outros dois decretos”, afirmou o prefeito.

“Não é meu desejo, mas vamos ter que ser mais severos. Só assim, teremos condições de diminuir a curva de casos e óbitos, que está crescente, e retomar as atividades. Não estamos brincando, é uma guerra contra o vírus e quem não entendeu corre o risco de morrer”, completou Igor Soares.

Até este sábado, Itapevi registra 149 pacientes e 18 mortes com confirmação do novo coronavírus, além de 28 óbitos com suspeita da doença aguardando resultado de exame.