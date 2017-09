Prefeito sanciona lei que cria o Dia do Obreiro da Igreja Universal no calendário de Osasco

Após os vereadores aprovarem, o prefeito de Osasco, Rogério Lins (PODE), sancionou a lei que institui o Dia do Obreiro Universal, em referência à Igreja Universal, o calendário oficial da cidade. O autor do projeto é Ricardo Silva, do PRB, partido ligado à Universal.

De acordo com a lei 4.821/2017, o Dia do Obreiro Universal será comemorado anualmente no terceiro domingo do mês de agosto. A sanção foi publicada na edição de sexta-feira, 1º, da Imprensa Oficial do Município de Osasco (Iomo).

A criação do Dia do Obreiro Universal em Osasco foi alvo de críticas de internautas. O autor do projeto respondeu: “Esse projeto traz qual malefício para os munícipes de Osasco? Nenhum. Até porque os obreiros da igreja são capacitados espiritualmente”.