Prefeito santista paga aposta e veste a camisa do Palmeiras após derrota na final da Libertadores

Para pagar aposta que fez com o amigo e ex-prefeito Elvis Cezar, que é palmeirense, o prefeito de Santana de Parnaíba, Marcos Tonho, que torce pelo Santos, passou a segunda-feira (1º) vestido com a camisa do Palmeiras, campeão da Libertadores. Na decisão da principal competição de futebol das Américas, o Verdão derrotou o Peixe por 1 x 0, no sábado (30), no Maracanã.

publicidade

“Vou cumprir a minha palavra. O Palmeiras ganhou no sábado e eu fiz um desafio com o ex-prefeito Elvis Cezar. Parabéns para o Palmeiras, mas eu continuo sendo santista”, declarou Marcos Tonho, em um vídeo publicado nas redes sociais. “Agora vou torcer para o Palmeiras ganhar um Mundial”, brincou.

publicidade

O desafio foi lançado ainda no sábado (30), antes da final da Libertadores. Em resposta ao atual prefeito, Elvis também publicou um vídeo já cantando a vitória do time Alviverde. “Eu fui desafiado pelo Marcos Tonho. Desafio aceito! Usar a camisa do Santos para qualquer cidadão é um orgulho, é a camisa do Pelé. Mas hoje, amigo, hoje é Palmeiras, o grande campeão”, comentou Elvis Cezar.

publicidade

Com a vitória do Palmeiras por 1 x 0 na decisão contra o Santos, Elvis Cezar fez questão de ver pessoalmente o amigo, junto com o secretário de Comunicação, Fábio Mendonça, cumprirem a aposta.