Prefeitura de Barueri inicia construção de piscinão no Jardim Silveira

As obras de construção de mais um reservatório para controle de enchentes, no Jardim Silveira, em Barueri, começaram. O chamado piscinão do córrego Laranja Azeda terá capacidade de reter cerca de 120 milhões de litros de água em caso de chuvas torrenciais, evitando inundações de residências e pontos comerciais na região.

O reservatório terá cerca de 24,5 metros de profundidade (que equivale a aproximadamente um prédio de oito andares), com cobertura de concreto, uma vez que em cima haverá um campo de futebol pertencente ao Centro Esportivo, de acordo com a administração municipal.

As obras do reservatório estão na fase da escavação do terreno, na avenida Alziro Soares. No local também está sendo construído o novo Centro Esportivo do Jardim Silveira, próximo à estação de trem.

“As obras são um pouco mais complexas que a do piscinão do rio Barueri-Mirim, perto da Vila Márcia, porque o reservatório vai receber uma laje e o campo de futebol em cima. São reservatórios independentes, mas vão trabalhar em conjunto, uma vez que o do Laranja Azeda vai aliviar a carga de águas do Barueri-Mirim”, explicou Ronaldo Dantas de Lima, diretor da Coordenadoria de Obras Viárias e Hídricas da Secretaria de Obras.

Quando o piscinão estiver pronto, o campo de futebol contará com alambrado para proteção da área, além de paisagismo com vegetação e árvores, estacionamento, academia e pistas de caminhada. Pelo projeto também estão previstos construção de outras edificações como guarita, vestiários e lanchonete.

O prazo de conclusão da obra está previsto para daqui a três anos. “Estamos falando de uma obra que vai reduzir significativamente os picos de cheias nos períodos de chuva intensa naquela região”, afirmou o secretário de Obras, Beto Piteri.

Outro reservatório

O outro piscinão que está sendo construído em Barueri, em fase mais adiantada da obra, é justamente o da margem do rio Barueri-Mirim. Esse reservatório terá 22 metros de profundidade e deverá eliminar as enchentes no Centro da cidade.

A Prefeitura também atua na solução de cheias na região do Tamboré. No local, está sendo construído um túnel para canalização e drenagem de águas da chuva, com extensão de cerca de um quilômetro.