Prefeitura de Carapicuíba retoma projeto “Prefeito no Seu Bairro”

A prefeitura de Carapicuíba anunciou que vai retomar o projeto “Prefeito no Seu Bairro” depois da interrupção devido a pandemia de Covid.

A primeira edição do ano será nessa quarta-feira (20) no Jardim Ana Estela, em frente à Emei Carlos Wanderley. O objetivo é levar parte dos serviços da prefeitura até bairro, facilitando o acesso do munícipe.

Nessa edição os moradores terão os seguintes serviços:

Agendamento de mamografia.

Emissão de Cartão SUS.

Testagem rápida de HIV, sífilis e Covid-19.

Auxílio Brasil.

Vagas de emprego.

Procon.

INSS digital.

Agendamento de serviços do Poupatempo.

Solicitação de poda de árvore.

O “Prefeito no Seu Bairro” será na Praça Josué Barbosa, das 13h às 17h.