Prefeitura de Osasco cadastra artistas da cidade

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria da Cultura, divulga o Chamamento Público para credenciamento de artistas e profissionais de arte e cultura de Osasco, visando a realização de eventos/ações no município em conformidade com as condições e exigências estabelecidas no edital e seus anexos. O chamamento público segue até o dia 31/12.

Publicidade

O Chamamento credenciará artistas e profissionais de arte e cultura para executarem serviços nas atividades estabelecidas pela Secretaria da Cultura, de acordo com o calendário de eventos e programação nas diferentes linguagens: música, teatro, dança, circo, literatura, cinema, artes visuais e profissionais técnicos.

Poderão se inscrever pessoas maiores de 18 anos com comprovada atividade artística ou técnica. Caso o participante seja menor de idade, a inscrição deverá vir acompanhada de autorização do pai ou responsável, com firma reconhecida.

No caso de pessoa jurídica com comprovada atividade artística ou técnica e que esteja adimplente com as obrigações fiscais e legais, com sede no território brasileiro ou no exterior, o artista pode se cadastrar em até duas categorias.

Os documentos serão analisados por uma Comissão de Credenciamento e Seleção.