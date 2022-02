Prefeitura de Osasco entrega 100 títulos de propriedade no Jardim Vicentina

A Secretaria de Habitação da Prefeitura de Osasco entregou, nesta quarta-feira (23), 100 títulos de propriedade de imóvel aos moradores do Jardim Vicentina. A entrega faz parte das comemorações de aniversário de 60 anos da cidade.

O prefeito Rogério Lins fez a entrega juntamente com o ministro de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, o secretário Nacional de Habitação, Alfredo Santos, o secretário municipal de Habitação, Pedro Sotero, e o secretário de Governo, Sérgio Di Nizo.

Os títulos são resultado da regularização fundiária da área, uma das últimas etapas da urbanização do Jardim Vicentina, realizada em parceria com o governo federal. “Muitos estão há mais de 20, 30 anos aguardando esse documento. A maior preocupação de um pai e de uma mãe é saber que se um dia não tiver mais junto com os seus, vai deixar tudo documentado, tudo certinho para que seus herdeiros possam continuar e seguir sua vida com segurança”, disse o prefeito, que também entregou placas de homenagem ao ministro e ao secretário nacional de Habitação.

A entrega dos 100 títulos corresponde à primeira etapa do processo de regularização fundiária do Jardim Vicentina. Ao todo, 865 moradores receberão títulos de propriedade.

A secretaria também realiza outras obras no bairro, incluindo reforma da quadra poliesportiva, implantação de playground e academia ao ar livre, uma horta urbana e a construção de um Centro Comercial com seis boxes.

Com mais essa ação, a Prefeitura soma mais de 5.500 títulos entregues, dentre eles 1.000 às famílias do Copromo e 300 na Vila Isabel (Jardim Conceição), no final do ano passado. Também foram beneficiadas as áreas CR (no Bela Vista), CA (no Baronesa) e Ônix (na Vila Ayrosa). Atualmente, estão em andamento processos de regularização nas áreas Montalverne, ABAS e Colinas D’Oeste (setores A e C).

Outras 2 mil regularizações atenderão moradores dos Portais e Colinas D’Oeste, na zona Norte, e da área HBB, na zona Sul, por meio de parceria com a Secretaria Estadual da Habitação.