Processo seletivo para 150 vagas de emprego em Barueri acontece nesta quarta (4)

Será realizado nesta quarta-feira (4) processo seletivo para 150 vagas de emprego em Barueri. A seleção, para o cargo de operador de atendimento, acontecerá no ginásio José Corrêa, a partir das 9h.

Há opções para os turnos da manhã e da tarde. Podem concorrer pessoas com 18 anos ou mais e que tenham o ensino médio completo. Experiência em cobrança não é obrigatória, mas é considerada um diferencial.

A contratante é a empresa Liderança Serviços Financeiros e o processo seletivo é realizado em parceria com a Casa do Trabalhador do município. Os interessados devem comparecer ao ginásio José Corrêa (Av. Guilherme Perereca Guglielmo, 1000, no Centro), no máximo até às 11h desta quarta. Não esqueça de levar documento original com foto e currículo.

Candidatos e candidatas nas faixas etárias entre 40 e 50 anos são bem-vindos no processo seletivo.

No processo de seleção, é obrigatório o uso constante de máscara e a higienização das mãos com álcool em gel, como medidas de combate à disseminação da covid-19.

