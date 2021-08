Galderma tem 13 vagas de estágio abertas em São Paulo

A Companhia de Estágios anuncia a abertura de inscrições para o Programa de Estágio Galderma 2021. São 13 vagas abertas para os cursos de Administração, Farmácia, Marketing, Engenharia, Economia, Publicidade e Propaganda, Psicologia, entre outros.

A Galderma é exclusivamente dedicada à pele e ao avanço do futuro da dermatologia. No Programa de Estágio 2021, a empresa busca estudantes que estejam concentrados em obter resultados, dispostos a abraçar a aprendizagem e que tragam consigo uma energia positiva. São 13 vagas abertas para os cursos de Administração, Farmácia, Marketing, Engenharia, Economia, Publicidade e Propaganda, Psicologia, entre outros.

O único pré-requisito para preencher o time é estar cursando a partir do 4º semestre da faculdade, morar em São Paulo, fazer acontecer, contribuir com sugestões, questionar o status quo e conectar-se com pessoas.

A remuneração é de até R$ 2 mil. Os estagiários irão receber ainda assistência médica, assistência odontológica, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida, home office, gympass, clube de desconto, short friday, day off no dia do aniversário, convênio farmácia e 100% de subsídio nos produtos da Galderma. O prazo para se inscrever vai até 14 de agosto, no site: https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/galderma/.