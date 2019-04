Programação do Kinoplex Osasco – de 25 de abril a 1º de maio

Programação de cinema do Kinoplex Osasco, no SuperShopping, de 25 de abril a 1º de maio.

Destaque da Semana:

VINGADORES: ULTIMATO

Ação / 12 anos

Após os eventos devastadores de ‘Vingadores: Guerra Infinita’, o Universo entrou em destruição por causa do Estalar de Dedos do Thanos, o Titã Louco. Com a ajuda dos heróis sobreviventes, os Vingadores devem se reunir mais uma vez para desfazer as ações de Thanos e restaurar a ordem do universo de uma vez por todas, não importa quais serão as consequências que os aguardam.

Kinoplex Osasco – Osasco, SP (25/04/2019 a 01/05/2019) Programação normal Sala Filme Horários 2 SUPERAÇÃO – O MILAGRE DA FÉ [DIG] – Dub (DRAMA) – 10 anos – 116 minutos 18:20 2 DUMBO [DIG] – Dub (FANTASIA / AVENTURA) – 10 anos – 112 minutos 13:20G 2 A MALDIÇÃO DA CHORONA [DIG] – Dub (TERROR) – 14 anos – 93 minutos 13:40I 2 DE PERNAS PRO AR 3 [DIG] – Nac (COMÉDIA) – 14 anos – 109 minutos 20:50 2 SHAZAM! [DIG] – Dub (AÇÃO) – 12 anos – 132 minutos 15:40 Estréias Sala Filme Horários 1 VINGADORES: ULTIMATO [3D] – Leg (AÇÃO) – 12 anos – 183 minutos 13:30 17:00 20:30 23:55F 3 VINGADORES: ULTIMATO [DIG] – Dub (AÇÃO) – 12 anos – 183 minutos 14:30 18:00 3 VINGADORES: ULTIMATO [DIG] – Leg (AÇÃO) – 12 anos – 183 minutos 21:30 4 VINGADORES: ULTIMATO [DIG] – Dub (AÇÃO) – 12 anos – 183 minutos 14:15 17:45 21:15 5 VINGADORES: ULTIMATO [3D] – Dub (AÇÃO) – 12 anos – 183 minutos 13:15 16:45 20:15 23:45F 6 VINGADORES: ULTIMATO [3D] – Dub (AÇÃO) – 12 anos – 183 minutos 14:00 17:30 21:00 7 VINGADORES: ULTIMATO [DIG] – Dub (AÇÃO) – 12 anos – 183 minutos 13:45 17:15 20:45

Legendas – Praça Osasco F Esta sessão NÃO será exibida Domingo (28/04),Segunda-feira (29/04),Quarta-feira (01/05) G Esta sessão será exibida SOMENTE Domingo (28/04),Quarta-feira (01/05) I Esta sessão NÃO será exibida Domingo (28/04),Quarta-feira (01/05)