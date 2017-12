Projeto “Arboriza Osasco” chega ao Rochdale

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, realiza amanhã, 7, às 8 horas, a primeira etapa do projeto “Arboriza Osasco”, na Avenida Ônix, no Rochdale. O mutirão de arborização, para reflorestamento do local, contará com o plantio de 200 mudas de árvores nativas.

Publicidade

O projeto prevê outras duas etapas, que serão realizadas ao longo de 2018, totalizando 900 mudas de árvores que serão plantadas em toda a extensão do canteiro central, formando o piloto de uma Floresta Urbana com sombreamento e atrativo para diversas aves.

O mutirão faz parte do “Arboriza Osasco” lançado este ano, cujo objetivo é ampliar as áreas verdes, através de plantios em locais com potencial para desenvolvimento das espécies indicadas para o bioma.

Para a atividade, a secretaria contará com a participação de moradores do bairro, alunos e professores das escolas e interessados em colaborar com a preservação do meio ambiente. “Ações como esta buscam destacar a importância da preservação ambiental através da recomposição arbórea de nossa cidade e consequente impacto positivo na qualidade de vida da população”, avalia o secretário de Meio Ambiente, Élio Salvini.

SERVIÇO

Para mais informações sobre o projeto, entre em contato pelo telefone (11) 3652-9107 ou pelo e-mail: [email protected]