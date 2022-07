Quarta-feira (6) terá seleção para vagas de operador de atendimento em Barueri

A empresa Liderança realizará, nesta quarta-feira (6), uma seleção com vagas para o cargo de operador de atendimento júnior (call center), em Barueri. Seletiva acontece às 9h, no Ginásio José Corrêa (Avenida Guilherme Perereca Guglielmo, 1.000).

Oportunidades são destinadas a candidatos que tenham 18 anos ou mais, que residam em Barueri e região e que tenham o ensino médio completo. Experiência comprovada em cobrança será um diferencial.

O salário não foi divulgado. Já os benefícios oferecidos são vale-transporte, vale-refeição, comissão, plano de saúde, desconto em faculdades d parceria com o Sesc. Os turnos de trabalho disponíveis são de segunda a sábado das 8h às 14h20 ou das 14h40 às 21h.

Poderão participar da seleção com vagas de operador de atendimento os candidatos que chegarem ao local até às 9h15. É necessário comparecer com currículo, documento com foto e caneta.