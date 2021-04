R$ 30 milhões: Silvio Santos fica indignado com processo milionário de Sheherazade contra o SBT

Silvio Santos ficou indignado ao saber dos valores pedidos por Rachel Sheherazade em processo contra o SBT que tramita na Justiça de Osasco, cidade onde fica a sede da emissora. Os valores não foram divulgados, mas especula-se que somam até R$ 30 milhões.

“Nos bastidores do SBT, a informação é de que Silvio Santos quase caiu da cadeira quando soube desses números. Ele ficou indignado com a ex-funcionária”, afirmou o colunista Ricardo Feltrin, do “Uol”.

Rachel Sheherazade entrou na Justiça contra o SBT para receber vínculos trabalhistas, já que era contratada como pessoa jurídica, além de danos morais.

A jornalista recebia R$ 220 mil por mês e mais cerca de R$ 30 mil mensais de auxílio moradia e auxílio viagem. Ela ficou quase 11 anos como âncora do telejornal “SBT Brasil” e deixou a emissora osasquense em setembro do ano passado.

O processo tramita na 3ª Vara do Trabalho de Osasco. A primeira audiência deve acontecer em setembro.

