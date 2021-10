Rede de saúde Dasa tem vagas de estágio e trainee abertas

A Dasa, uma das maiores redes de saúde integrada do país, está com as inscrições abertas para seus programas de estágio e trainee. Estudantes e graduados em qualquer curso de licenciatura ou bacharelado podem participar do processo seletivo.

Para o Programa de Trainee foram abertas 14 vagas destinadas a graduados entre 2018 e 2021. Além de salário de R$ 6,7 mil, a Dasa oferece programa de saúde e bem-estar, GymPass, clube de vantagens (descontos a compra de produtos e serviços), folga no aniversário, além de canal de comunicação interno interativo e participação nos resultados.

Já o Programa de Estágio oferece 20 vagas para estudantes que se formam em dezembro de 2022. Além de bolsa auxílio de R$ 1,7 mil, são oferecidos benefícios como vale transporte, vale refeição, seguro de vida, assistência médica e odontológica e GymPass.

Com duração de um ano, os programas terão início em janeiro de 2022. Não há limite de idade para os candidatos e não é necessário ter inglês. Trainees aprovados que não tenham conhecimento do idioma receberão curso pago pela companhia.

Os trainees e estagiários da Dasa poderão atuar nos departamentos de finanças, recursos humanos, comercial, estratégia de negócio, jurídico, sustentabilidade, marketing e produtos, produtos digitais, transformação digital, experiência do cliente e melhoria contínua.

Processo seletivo e inscrições nas vagas de estágio e trainee da Dasa:

O processo seletivo será totalmente online e envolve testes de alinhamento cultural, comportamento e raciocínio lógico, assim como envio de vídeo de apresentação, dinâmicas em grupo e conversas com gestores e a alta direção.

Os interessados têm até o dia 11 de novembro para fazer a inscrição pelo site da 99Jobs, nas áreas de Estágio e Trainee, onde também podem encontrar mais informações sobre a Dasa e os programas.

Sobre a empresa

A Dasa é a maior rede de saúde integrada do Brasil. Com mais de 40 mil colaboradores e 250 mil médicos parceiros, faz parte da vida de mais de 20 milhões de pessoas por ano.

