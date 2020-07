Reflexo do ciclone bomba: ventania assusta moradores de Osasco e região

Na madruga e manhã desta quarta-feira (1º), diversas cidades do estado, inclusive Osasco e região, registraram fortes rajadas de vento, reflexo do ciclone extratropical conhecido como “ciclone bomba”, que atingiu o Sul do país.

Nas redes sociais, moradores de Osasco e região demonstraram temor com a ventania desde a tarde de ontem.

Muito vento aqui, será que os gafanhotos estão chegando? pic.twitter.com/QjIkdYAcwI — Osasco em Pânico Oficial😷 (@OsascoPanico) July 1, 2020

gente, ontem desde as 15hs aqui em osasco, esta a maior ventania. Será um Ciclone? — D A V V E (@badguydavve) July 1, 2020

mano, que ventania que ta aqui em osasco, socorro — n4h 😝 (@whon4h) July 1, 2020

pqp e essa noite achei que tava tendo furacão em osasco — matheus 🌶 (@zanisnetti) July 1, 2020

Acho que o tornado chegou em Osasco hoje de madrugada pq o que minha janela tava balançando meu deus do cru — Thuan (@ThuanMota) July 1, 2020

Não consigo mais dormir por causa do #vento e do que aconteceu em #osasco 2020 tá HORRÍVEL… — giovanna com g de gentleman jack (@la_baguette__) July 1, 2020

Horas atrás, vendo as notícias do ciclone… e de repente, nesse exato momento, um vento fora do comum aqui em Osasco.

Muitoo medo envolvido. 🙏 — Andy Pilsky (@andypilsky) July 1, 2020

Na cidade de São Paulo, os bombeiros receberam 50 chamados para quedas de árvores nas últimas horas.

E os ventos podem ficar ainda mais fortes ao longo desta quarta-feira. “Como nós estamos sob o efeito da borda desse ciclone, também temos condições favoráveis para ventos fortes. O estado de São Paulo pode ter rajadas em torno dos 80 km por hora ao longo do dia de hoje”, disse César Soares, meteorologista da Climatempo, ao “Bom Dia SP”.

“Os ciclones extratropicais estão sempre associados sempre às frentes frias, frente fria que inclusive está passando agora pela costa do estado de São Paulo e está trazendo chuva, essas mais isoladas e bem menos intensas que as que aconteceram no Sul do país”, completou o especialista.