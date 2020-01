“Respeite a todxs!”: Prefeitura de Osasco conscientiza no Dia da Visibilidade Trans

“Respeite a todxs!” A Prefeitura de Osasco postou em suas redes sociais oficiais mensagens de conscientização e por respeito em referência ao Dia Nacional da Visibilidade Trans, nesta quarta-feira (29).

A data visa estimular discussões sobre a visibilidade de pessoas transexuais e travestis no Brasil. “Criada em 2004, por lideranças dos movimentos de pessoas trans com o apoio da época do Programa Nacional de DST/Aids do Ministério da Saúde, a data enfatizou um novo sentido para luta de igualdade, proporcionando mais visibilidade sendo de suma importância na garantia dos seus direitos como, por exemplo, o reconhecimento das identidades de gênero”, destaca a Prefeitura de Osasco.

As mensagens de conscientização postadas pela administração municipal defendem o respeito ao nome social, o bom senso no uso do banheiro em relação às pessoas trans e apoio a iniciativas de inclusão.