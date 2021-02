Rodrigo Pacheco é eleito presidente do Senado com apoios de Bolsonaro, PT e PDT

O Senado elegeu no final da tarde de hoje (1º) Rodrigo Pacheco (DEM-MG) como seu 68º presidente. O senador do DEM foi eleito presidente da Casa com 57 votos, derrotando Simone Tebet (MDB-MS), que obteve 21 votos.

Rodrigo Pacheco será o presidente do Senado, e do Congresso Nacional, pelos próximos dois anos. Ele foi escolhido por Davi Alcolumbre (DEM-AP) para sucedê-lo na presidência.

O apoio de Alcolumbre foi fundamental para a eleição de Pacheco, dada a simpatia de líderes de diversos partidos pelo então presidente da Casa. A proximidade de Alcolumbre com o presidente Jair Bolsonaro, com lideranças governistas, como PP, PSD e Republicanos, e de oposição, PT e PDT, assegurou um apoio abrangente a Pacheco. (Da Agência Brasil)

