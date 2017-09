Rogério Franco, prefeito de Cotia: “agora acabou o sofrimento”

“Agora acabou o sofrimento”. Foi com essa frase, mostrando o alívio depois da vitória por 6 a 0 no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), que o prefeito de Cotia, Rogério Franco (PSD), avaliou a decisão que o absolveu e afastou a cassação de seu mandato.

Nesta terça-feira (26), o chefe do Executivo municipal de Cotia concedeu entrevista ao Visão Oeste logo após o fim do julgamento da ação movida pelo Ministério Público que pedia a cassação de seu mandato e de seu vice, Almir Rodrigues (PSDB), acusados de abuso de poder político e abuso de autoridade.

O processo foi proposto após denúncia da coligação “Cotia quer voltar a ser Feliz”, liderada pelo ex-prefeito Quinzinho Pedroso (PSB). Além da cassação da chapa Franco-Almir com a anulação da diplomação de ambos, o ex-prefeito Carlão Camargo (PSDB) perderia seus direitos políticos.

Mesmo com a possibilidade de o Ministério Público recorrer da decisão ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o prefeito se disse confiante da vitória, porque o TRE anulou o processo. “Como eles fizeram a preliminar na discussão do mérito pela nulidade, conforme um entendimento do TSE de 2016, não existe a chance da ação prosperar. O TSE não vai contra sua própria decisão anterior”, comemorou.

Segundo Rogério Franco, o resultado “melhora o clima na cidade, acalma os ânimos”. Ele afirmou que a decisão permite restabelecer o foco do governo nas duas prioridades da gestão: Saúde e Educação. “Vamos investir forte nessas duas áreas. Em qualidade de vida para a população”.

Sobre a relação do Executivo com a Câmara Municipal, o prefeito se disse bastante tranquilo. “Nossa relação com a Câmara, de onde eu vim, sempre foi muito boa, independente de ação eleitoral. Os vereadores votaram e tenho certeza que continuarão votando nos projetos de interesse da população”, finalizou.