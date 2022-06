Rogério Lins apoia pré-candidatura de Ribamar Silva a deputado federal

Durante encontro com vereadores e lideranças políticas, o prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), apresentou o pré-candidato a deputado federal Ribamar Silva (PSD), e reforçou apoio a Gerson Pessoa (Podemos) para estadual. O encontro reuniu centenas de pessoas, na noite desta segunda-feira (27).

publicidade

Rogério Lins ressaltou a importância de representantes da região disputarem as eleições. “Quero ver Osasco ainda mais próspera, tenho certeza de que, com Ribamar Silva na Câmara Federal, nós vamos conquistar muito mais para a nossa cidade. Eu tenho uma história, não é apenas um compromisso, é uma aliança com o Ribamar”, discursou Rogério Lins.

Na ocasião, Ribamar Silva, que é o atual presidente da Câmara de Osasco, reafirmou o compromisso em lutar pela cidade e região. “Temos que ter um deputado federal e um estadual que sejam filhos de Osasco, com responsabilidade, compromisso, que conheçam os anseios da população”, discursou Ribamar.

publicidade

Enfatizado a transformação que Osasco passou desde que o Prefeito Rogério Lins assumiu o Poder Executivo, Ribamar destacou a parceria entre a Prefeitura e a Câmara no avanço e desenvolvimento de Osasco. “Rogério Lins lutou muito para o crescimento de Osasco. Ele propôs o reajuste fiscal e, alinhado com a Câmara, conseguimos aprovar a redução do ISS e, assim, atrair novas empresas, colocando Osasco no patamar da cidade que mais gerou empregos no Brasil”.

Gerson Pessoa também demostrou otimismo e confiança na pré-candidatura e pediu apoio de todos. “Contamos com a força desse exército para propagar o nosso projeto”, comentou.

publicidade

Ribamar afirmou ainda que entre os 582 mil eleitores de Osasco, 83% da população ainda não decidiu em quem votar para deputado federal e estadual nas próximas eleições. “É extremamente importante que o relacionamento entre o governo municipal, estadual e federal esteja em sintonia. O projeto não é pessoal, o nosso projeto é coletivo, e vai transformar a vida das pessoas. Esse é o papel da política. Eu quero ser um soldado de Osasco e de toda nossa região lá em Brasília. Um soldado que vai para Brasília buscar recursos e ser um embaixador de toda a nossa região”, comentou.

O presidente do PSD municipal e Secretário de transportes e Mobilidade Urbana de Osasco, Lau Alencar, lembrou o bom entrosamento do prefeito Rogério Lins com a PSD. “O nosso partido contribuiu muito no desenvolvimento de Osasco. Foi um grande aliado do prefeito. Hoje o PSD apresenta Ribamar Silva por saber da sua força e capacidade. Ele é uma grande liderança política da nossa região”.