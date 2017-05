Na manhã desta sexta-feira, 12, o prefeito de Osasco, Rogério Lins (PTN), prestou uma homenagem a mães, avós, bisavós e tataravós, por ocasião do Dia das Mães, no domingo, 14, em evento no Centro de Atenção à Terceira Idade da cidade, no Bela Vista.

“Minha eterna gratidão por todo carinho recebido, e por cada abraço materno de quem fez e faz a nossa vida muito mais especial”, declarou o prefeito.

Escolas

Alunos de escolas da rede municipal também realizam homenagens ao Dia das Mães. Na quarta-feira, 10, na EMEF Professor Laerte José dos Santos, pais e responsáveis pelos alunos assistiram diversas apresentações musicais que enalteceram o papel das mães e sua importância na sociedade.

Nubia Alves dos Santos, mãe do aluno Tales Gomes dos Santos, do 1º ano C, foi uma das participantes que se emocionou com a apresentação. “Receber esta mensagem do meu filho e dos demais estudantes é incomparável. Ao mesmo tempo é muito gratificante saber que eles possuem um imenso carinho por nós”, destacou.

Já a aluna Beatriz Barbosa, do 4º ano B, deixou sua mensagem: “fazer uma apresentação para minha mãe foi bastante emocionante, pois ela é tudo pra mim”, disse.

As homenagens continuarão na próxima semana nas creches Maria José da Anunciação, Vilma Catan, Amélia Tozzeto Viviane, Pedro Penov, Inês Sanches Mendes, Rosa Pereira Crê, Lar da Infância, Dr. José Marques de Rezende; Emefs: Messias Gonçalves da Silva, Dr. José Manoel Ayres, Prof. Laerte José dos Santos, Monsenhor Elidio Mantovani e Prof. Alípio da Silva Lavoura; Cemeis: Maria da Conceição da Silva Paixão, Nelly Grizi Oliva, Yolanda de Sá Battiston, Lourdes Cândida de Faria, Escola Parque e Luzia Momi Sasso; EMEI: Ignês Collino, Providência dos Anjos Carreira, Dr. Déscio Mendes Pereira, Profª. Elide Alves Dória, Prof. Emir Macedo Nogueira, Prof. Antônio Paulino Ribeiro e Prof. José Flávio de Freitas.