Rubrão estreia na Copa Paulista hoje (6) na Arena Barueri

O Oeste Barueri estreia nesta quarta-feira (6) contra o São Caetano na Copa Paulista, campeonato promovido pela Federação Paulista de Futebol (FPF). Partida começa às 19h, na Arena Barueri.

Os ingressos já estão à venda a preço promocional de R$ 5,00. Nas bilheterias da Arena Barueri a venda começa uma hora antes da partida. Haverá transmissão ao vivo pela plataforma Eleven Sports.

A Copa Paulista é disputada por 17 clubes de várias divisões em quatro fases, vai até o dia 16 de outubro e garante ao campeão e ao vice uma vaga na Copa do Brasil e outra no Brasileirão Série D do próximo ano.

Serviço

Copa Paulista de Futebol

Arena Barueri, quarta-feira, 06/07, às 19h

Valor promocional do ingresso: R$ 5,00