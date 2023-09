Sandy e Lucas Lima anunciam separação

A cantora Sandy e o músico Lucas Lima anunciaram a separação nesta segunda-feira (25). O anúncio foi feito por meio de um post em conjunto nas redes sociais.

publicidade

O casal ficou junto quase 24 anos, sendo 15 casados.

Segundo a nota, a decisão foi amigável.

publicidade

O músico e sua família estarão em Barueri no próximo dia 5 de outubro no Projeto Circuito Música Instrumental, show com composições autorais e releituras de grandes clássicos de músicos renomados.

O show será na Praça das Artes e os ingressos já estão esgotados.

publicidade

Leia o anúncio na íntegra:

“Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos.

publicidade

Não teve briga, mágoa, traumas… a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita.

A família que a gente construiu é pra sempre. E o nosso amor também.

E a gente sabe que é pedir demais, mas vamos pedir mesmo assim: por favor, respeitem nosso momento, nossa família. A gente tem um filho lindo de 9 anos que precisa de todo nosso amor e cuidado. Precisamos que esse momento tão íntimo, difícil e particular seja vivido com a mesma discrição com que a gente viveu nosso relacionamento tão feliz, tão bem-sucedido”.