Santana de Parnaíba abre inscrições para o Projeto Crescer

Estão abertas em Santana de Parnaíba as inscrições para o Projeto Crescer, que oferece oportunidade de emprego e capacitação durante 9 meses, e uma possível recolocação no mercado de trabalho.

As inscrições devem ser feitas presencialmente no Cras (Centro de Referência de Assistência Social) ou Nas (Núcleo de Assistência Social) de cada bairro ou no Fundo Social de Solidariedade (Rua Pedro Procópio, 213, Chácaras Boa Vista) com os seguintes documentos: RG, CPF, Carteira de Trabalho, comprovante de residência, certidão de nascimento, casamento ou averbação.

Para se candidatar, os interessados devem atender aos seguintes requisitos: ser maior de 18 anos; estar desempregado há mais de trinta dias, e que não esteja recebendo seguro desemprego ou outros benefícios do INSS (aposentadoria, bpc) e ser homologado no município de Santana de Parnaíba.

Para mais informações, os candidatos podem entrar em contato com o telefone: (11) 4622-7050.