Santana de Parnaíba terá cortes de cabelo gratuitos para crianças e adolescentes

A Secretaria da Mulher e da Família de Santana de Parnaíba irá realizar nos dias 28 e 29 de julho, das 13h às 16h, cortes de cabelo gratuitos para crianças e adolescentes de 7 a 16 anos.

publicidade

Para fazer o agendamento, o responsável do menor deve entrar em contato com a Secretaria para consultar os horários disponíveis. As vagas são limitadas.

O corte só será realizado com a presença do responsável maior de 18 anos.

publicidade

Para mais informaçoes o telefone é o (11) 4154-6248 (atendimento das 8h às 20h) ou diretamente na Secretaria, que fica na Rua Topazio, 65, Jardim Parnaíba.