Santana de Parnaíba terá Corrida Kids neste domingo

Neste domingo, 3 de abil, as crianças de de 8 a 15 anos poderão se divertir e praticar atividade física na Corrida Kids, ação promovida pela Secretaria de Atividade Física, Esporte e Lazer de Santana de Parnaíba em alusão à Semana da Atividade Física (de 2 a 8 de abril).

Segundo a Prefeitura, a primeira edição da Corrida kids tem como objetivo incentivar a prática do esporte no público infantil.

O evento terá início às 8h e será realizado no Parque Municipal do Tibiriçá (Estrada Ana Procópio de Morães, 400, na Vila Anoral) e as inscrições serão realizadas no local.

As crianças serão divididas em baterias por idades (sub 8, sub 12, sub 15, masculino e feminino). Para mais informações, basta entrar em contato por meio do telefone (11) 4622-8650.