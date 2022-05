Santos e Ceará se enfrentam na Arena Barueri neste sábado (21)

O Santos disputa contra o Ceará neste sábado (21), pelo Campeonato Brasileiro Série A, na Arena Barueri. Partida está marcada para às 18h30 e terá transmissão ao vivo pelos canais Premiere e SporTV.

publicidade

Além do Brasileirão, competição em que está na 5ª colocação, a equipe de Vila Belmiro está disputando a Copa Sul-Americana. Sendo mandante em quatro confrontos consecutivos, pretende chegar à liderança nas duas competições. Na Copa do Brasil, que também disputa, está nas oitavas de final.

Os jogos do Santos na Arena Barueri costumam atrair muitos torcedores da zona Oeste, da Grande São Paulo e até do interior paulista. Os ingressos podem ser adquiridos no site do Santos.

publicidade

Serviço

Campeonato Brasileiro de Futebol – Série A –7ª rodada

publicidade

Santos F.C x Ceará S.C.

Onde: Arena Barueri, sábado, 21 de maio de 2021 – 18h30