Se precisa, pegue um alimento. Se puder, doe. Bazar em Osasco cria mesa solidária

Os donos do Bazar Tiago, no Jardim Conceição, em Osasco, montaram uma mesa solidária neste domingo (25). “Se você precisa, retire um alimento e se puder ajudar, deixe um alimento. Juntos somos mais fortes. Vai passar!”, diz o cartaz.

Na mesa ficaram disponíveis alimentos não perecíveis, bolachas, legumes e verduras. Quem passou pelo Bazar, localizado na travessa da rua Rua União dos Palmares com a avenida Juvenil, também pôde contribuir com a iniciativa.

“Montamos a Mesa Solidária com o intuito de contribuir com o bairro e com as famílias que estão passando por dificuldades, ainda mais por conta da pandemia”, contou Tiago Rodrigues de Lima, dono do estabelecimento e idealizador do projeto, nas redes sociais.

A ação realizada no domingo (25) teve tanto sucesso que os organizadores pretendem continuar com a iniciativa aos finais de semana. Para retirar um alimento ou deixar doações, basta passar em frente ao bazar. Mais informações podem ser obtidas por meio das redes sociais do Bazar Tiago.

