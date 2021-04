Rafa Almeida, filho de Solange Almeida, lança música inspirada em Juliette, do BBB 21

Rafa Almeida, filho da cantora Solange Almeida, tem 21 anos e compõe músicas desde os 14, quando teve a primeira canção de sua autoria gravada pela mãe. A escolhida para a voz de uma das maiores cantoras brasileiras foi “nosso um com um”. Agora, é a vez de Rafa estrear como cantor com o single “Sotaque”, que foi escrita por ele e inspirada na participante do BBB21 Juliette Freire. A música estará disponível a partir da meia-noite de quarta-feira, 28 de abril, em todas as plataformas digitais e, às 21h, no Youtube.

“Quando vi a xenofobia que a Juliette estava sofrendo no BBB, logo no começo de fevereiro, veio a inspiração relacionada ao sotaque dela, do Nordeste. Então, pensei em homenageá-la e todas as mulheres que se sentem assim como ela, falantes demais e agitadinhas”, revela o artista.

Anteriormente, o filho de Solange Almeida já assinou diversas composições de sucesso para artistas como Calcinha Preta e Wallas Arrais, Márcia Fellipe e MC Don Juan, Jonas Esticado, Avine Vinny e Yasmin Santos, Enzo Rabelo e outros. Rafa também conseguiu ver uma música de sua autoria entrar no TOP 100 da Billboard, com a faixa “Quatro Fases”, de Bruno & Marrone.

Com mais de quinhentos mil seguidores no Instagram, Rafa Almeida é uma das grandes apostas da nova cena musical brasileira. “Sotaque” foi produzida por Dudu Borges e será lançada na próxima quarta-feira, 28 de abril. A estreia chega em um momento de afirmação do artista, que pretende que este seja só o início de uma longa carreira.

“Quero construir uma carreira sólida, não meteórica. Quero ter constância e que esse primeiro trabalho seja para abrir portas. Já com os próximos, quero me consolidar no ramo. Estou bastante otimista e empolgado para começar minha carreira como cantor”, conclui Rafa.

