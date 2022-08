Seleção para vagas em supermercado será realizada em Barueri nesta terça (9)

A Casa do Trabalhador de Barueri realiza nesta terça-feira (9) uma seleção para preencher diversas vagas em supermercado. Há oportunidades para fiscal de loja, açougueiro, ajudante de açougue, padeiro, ajudante de padaria, confeiteiro e ajudante de confeitaria.

O nome do supermercado contratante não foi divulgado. Além de salário compatível com o mercado, são oferecidos benefícios como: assistência social Unimed, assistência odontológica, vale-transporte, seguro de vida, convênio médico e gympass.

Para as vagas de açougueiro, padeiro e confeiteiro é necessário ter experiência na área. Com relação às demais oportunidades, é preciso ter disponibilidade de horário, ensino fundamental ou médio completos (conforme a vaga).

Como se candidatar às vagas:

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem retirar a carta de encaminhamento no posto Sine (Sistema Nacional de Emprego) ou no PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) mais próximo de sua residência. E, depois, fazer a reserva da vaga no aplicativo Sine Fácil ou pela plataforma Emprega Brasil.

O Posto Sine, o PAT, assim como a Casa do Trabalhador de Barueri, ficam na unidade do Ganha Tempo, na avenida Henrique Mendes Guerra, 550, no Centro da cidade.