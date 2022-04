Semana Santa será marcada por missas e procissão em Osasco

A Catedral de Santo antônio, em Osasco, divulgou a programação especial para a Semana Santa, que começa no domingo (10) e vai até o dia 17 de abril, domingo de Páscoa.

Após dois anos sem celebrações presenciais durante a Semana Santa, a Igreja retomou o calendário que marca a tradição católica. A programação começa com o Domingo de Ramos, que terá seu término no Sábado de Aleluia, com Santa Missa celebrada pelo Bispo Dom João Bosco.

Confira a programação completa da Semana Santa e Tríduo Pascal na Catedral de Osasco:

10 de abril – Domingo de Ramos da Paixão do Senhor

7h, 17h e 19h: Benção dos Ramos e Santa Missa;

9h30: Benção dos Ramos na Praça Duque de Caxias, seguida de procissão e Santa Missa presidida por Dom João Bosco;

11 de abril – Segunda-feira Santa

19h: Santa Missa; 19h30: Ofício de Trevas;

12 de abril – Terça-feira Santa

7, 12, 15 e 19 horas: Santa Missa; 19h30: Ofício das Sete Dores de Nossa Senhora;

13 de abril- Quarta-feira Santa

7, 12 horas: Santa Missa / 20 horas: Santa Missa Crismal (Santos Óleos);

Tríduo Pascal da Paixão, Morte e Ressurreição do Senhor /

14 de abril- Quinta-feira Santa

20 horas: Missa Vespertina da Ceia do Senhor (Lava Pés) / Em seguida adoração do Santíssimo até a meia-noite;

15 de abril- Sexta-feira Santa

Das 6 às 14 horas: Adoração ao Santíssimo Sacramento;

Das 9 às 12 horas: Confissões;

15 horas: Solene ação litúrgica da Paixão do Senhor;

17 horas: Procissão, Via-Sacra e Unção do Senhor Morto

16 de abril- Sábado Santo

20 horas: Vigília Pascal com a renovação das promessas batismais;

17 de abril – Domingo de Páscoa da ressurreição do Senhor

7, 9, 11, 17 e 19 horas: Santa Missa Solene de Páscoa