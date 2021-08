Servidores de Carapicuíba pedem 12,76% de aumento salarial

A diretoria do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Carapicuíba se reuniu com o prefeito Marcos Neves (PSDB) para reivindicar 12,76% de aumento salarial, entre outras pautas da categoria.

O encontro ocorreu na última quinta-feira (5), no gabinete do prefeito. “Reivindicamos o reajuste de 12,76%, a título de reposição das perdas salariais dos anos anteriores”, declara a entidade presidida por Jessé Cassundé.

Os servidores de Carapicuíba pedem ainda aumento do valor da cesta básica; direito a férias, licença-prêmio e a liberação do triênio que está congelado desde 2020; insalubridade das enfermeiras, que está em 20%, segundo o sindicato; reajuste dos vencimentos dos servidores com ganho inferior ao salário mínimo e revisão do valor da gratificação dos Guardas Civis Municipais (GCMs).

De acordo com o sindicato, o prefeito alega que a Lei Federal 173/2020, que estabelece o programa de Enfrentamento ao Coronavírus, proíbe a revisão salarial dos servidores públicos até dezembro de 2021, o impede de atender às reivindicações. Com isso, a entidade diz que entrará com ação na Justiça. “Chega de sermos menosprezados. Queremos e exigimos salários dignos”, declarou Cassundé.

A comissão de servidores presente na reunião com Marcos Neves reuniu representantes das áreas de enfermagem, merendeiras, mecânicos, GCM e o presidente do Conselho Intersindical de Saúde.