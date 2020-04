Sessão da Tarde de hoje (08/04) exibe “Alvin e os Esquilos 3” na Globo

A Sessão da Tarde de hoje (08/04) vai exibir o filme “Alvin e os Esquilos 3” na tela da TV Globo. A animação vai ao ar às 15h, logo após “Jornal Hoje”.

Sessão da Tarde de hoje (08/04) – “Alvin e os Esquilos 3”

Sinopse: Os irmãos Alvin, Simon e Theodore partem em um cruzeiro ao lado de Dave e as Esquiletes. Numa brincadeira com asa delta, Alvin acaba levantando voo e levando seus irmãos e as Esquiletes para uma ilha deserta. Enquanto Dave tenta encontrá-los, Alvin e os esquilos descobrem que o paraíso tropical não é tão deserto quanto imaginavam.

Mais informações:

Título original: Alvin and the Chipmunks: Chipwrecked

Elenco: Jason Lee, David Cross, Jenny Slate

Direção: Mike Mitchell

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia

