Sessão da Tarde de hoje (17/04) exibe “Tudo Por Um Popstar” na Globo

A Sessão da Tarde de hoje (17/04) vai exibir o filme “Tudo Por Um Popstar” na tela da TV Globo. O longa vai ao ar às 14h57, logo após “Jornal Hoje”, apresentado por Maria Júlia Coutinho.

Sessão da Tarde de hoje (17/04) – “Tudo Por Um Popstar”

Sinopse: e: A banda pop masculina Slavabody Disco Disco Boys, febre entre as mocinhas de todo o Brasil, anuncia que irá tocar no Rio de Janeiro. Fãs de carteirinha do grupo, as adolescentes e melhores amigas Gabi (Maísa Silva), Manu (Klara Castanho) e Ritinha (Mel Maia) farão de tudo para que seus pais deixem que elas saiam da cidade em que moram e vão assistir ao show do grupo.

Publicidade

Mais informações:

Título original: Tudo Por Um Popstar

Elenco: João Guilherme Ávila; Klara Castanho; Mel Maia; Maisa Silva

Direção: Bruno Garotti

Nacionalidade: Brasileira

Gênero: Comédia

…

Leia também: