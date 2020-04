Sessão da Tarde de hoje (24/04) exibe “Enrolados” na Globo

Sessão da Tarde de hoje (24/04) vai exibir a animação “Enrolados” na TV Globo. O longa vai ao ar às 14h57, logo após “Jornal Hoje”, que é apresentado por Maria Júlia Coutinho.

Sessão da Tarde de hoje (24/04) – “Enrolados”

Sinopse: Flynn Ryder é o bandido mais procurado e sedutor do reino. Um dia, em plena fuga, ele se esconde em uma torre. Lá conhece Rapunzel, uma jovem prestes a completar 18 anos com um enorme cabelo dourado. Rapunzel deseja deixar o confinamento na torre, e para isso faz um acordo com Flynn: Ele a ajuda a fugir e ela devolve a valiosa tiara que tinha roubado. Só que a mamãe Gothel, que manteve Rapunzel na torre durante toda a vida, não quer que ela deixe o local de jeito nenhum.

Publicidade

Mais informações:

Título original: Tangled

Elenco: Mandy Moore, Zachary Levi, Donna Murphy, Ron Perlman

Direção: Nathan Greno / Byron Howard

Nacionalidade: Americana

Gênero: Infantil

…

Leia também: