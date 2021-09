Shopping Tamboré anuncia chegada da NBA Store, Kavak e mais lojas

Para oferecer um mix cada vez mais variado de comércios e serviços para os clientes, o Shopping Tamboré anuncia a chegada de sete lojas ao empreendimento: Ny Fries, Kavak e FreeFaro estão entre elas. Outra novidade é que mais oito lojas serão inauguradas no empreendimento até o final do ano, como a NBA Store e a Shoulder.

A Ny Fries, loja especializada em delícias como hot dog, milkshakes diversos e batata fritas chega ao espaço para complementar as opções de gastronomia do Shopping Tamboré, que inaugurou recentemente marcas como Nanica e Manihi Sushi.

Quem procura por decoração para casa, velas perfumadas e difusores de ambiente agora pode conferir as novidades no quiosque artesanal Sofistique. Já na Memória de Elefante, o público encontra canecas, tábuas, presentes e objetos de decoração que podem ser personalizados.

Outra loja recém-chegada ao empreendimento é a Kavak, concessionária líder no mercado de carros usados e seminovos. A loja oferece um novo conceito de compra e venda de automóveis, online e presencial, além de diferenciais, como a garantia de dois anos e certificados de qualidade no recondicionamento dos veículos.

As inaugurações também se estendem aos pets, com a chegada da FreeFaro. O quiosque da marca oferece uma variedade de produtos e assessórios para cães e gatos, com linha oficial do Scooby, Mulher Maravilha, Batman e times de futebol.

“Temos buscado ofertar aos nossos clientes as marcas mais desejadas e que até então, não possuíam operações por aqui, como é caso da Nanica e Manihi. E até o final do ano já temos previstas oito inaugurações, dentre elas marcas reconhecidas como NBA Store, Shoulder, Saj e Pirajá”, destaca.

Atualmente o empreendimento conta com 259 operações, que vão desde gastronomia até serviços de beleza, lojas de roupa, calçados e variedades. O Shopping Tamboré funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.