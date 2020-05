Shopping Tamboré lança drive thru e vale-compras para clientes usarem após reabertura das lojas

O Shopping Tamboré, em Alphaville, também aderiu ao sistema drive thru para a retirada de compras durante a pandemia do novo coronavírus. Outra novidade é que os clientes também poderão comprar vouchers para usar quando as lojas reabrirem.

Com o drive thru, o cliente pode retirar o pedido em até algumas horas após a compra, sem sair de seu veículo. Lojas como C&A, Riachuelo e Polo Wear estão participando, além das opções de gastronomia como Carlo’s Bakery, Outback, entre outras.

A compra será realizada via WhatsApp diretamente com o lojista ou pelo aplicativo individual da marca. A retirada será na entrada E do estacionamento do shopping, sob agendamento.

Os clientes que comprarem até o dia 31 de maio, via Drive-thru ou Delivery, ainda podem ganhar um kit com produtos da Maybelline NY. O consumidor poderá cadastrar as notas fiscais a partir de R$ 100, exceto para alimentação, no app do Shopping Tamboré para ganhar o brinde, que será retirado no balcão de trocas após a reabertura do shopping.

Ciclo do Bem – voucher

O Shopping Tamboré traz a opção de compras antecipadas para quem quiser retirar o produto quando o shopping reabrir as portas. As compras poderão ser realizadas durante todo o mês de maio no site Ciclo do Bem Shopping, onde são encontradas as opções de vale-presente das marcas que participam da ação.

Ao adquirir um vale de R$ 100, o cliente ganha um acréscimo de 20%, oferecido pela Ame, aplicativo de pagamentos digitais de contas e cashback. A compra do voucher também dá direito a um kit da Maybelline NY.

Os vale-compras podem ser utilizado nas lojas até o dia 31 de agosto de 2020, permitindo que o consumidor decida a melhor data para visitar o shopping e retirar o presente escolhido com toda a comodidade e segurança.

O prazo é o mesmo para pegar o kit da Maybelline NY. Já o lojista, receberá o valor após a compra dentro do mesmo mês, gerando receita e fluxo de caixa, enquanto o shopping permanece fechado.

Confira as lojas participantes do drive thru.

Confira as lojas participantes de delivery.