Sonia Abrão diz que Guilherme de Pádua já tinha “vaga reservada no inferno”

A apresentadora Sonia Abrão usou as redes sociais nesta segunda-feira (7) para comentar a morte de Guilherme de Pádua, que virou pastor após cumprir condenação por morte de Daniella Perez.

“Demorou, mas chegou a hora do acerto de contas com a Justiça Divina! Ninguém escapa. O inferno anda cheio, mas essa vaga já estava reservada há 30 anos! Que assim seja!”, disparou a comunicadora, ao publicar no Instagram um print com a notícia do falecimento do pastor evangélico.

A opinião de Sonia dividiu opiniões entre os seus mais de 3 milhões de fãs e seguidores na rede social. “Se ele se arrepender não está no inferno, não. Quem sabe disso é só Deus”, comentou um internauta. “Não consigo ficar triste me perdoem”, disse outro.

“Sonia, que palavras fortes. Acho que você não acredita que Deus transforma as pessoas e que também existe a misericórdia e o perdão. Nem você nem ninguém sabe os propósitos de Deus, se alguém tem que julgar ele é Deus!”, escreveu outro internauta. “A gente paga as maldades em vida!”, disse outro.

“Misericórdia meu povo, quem somos nós pra fazer este julgamento tão cruel? Foi brutal o que ele fez, mas só o Senhor Jesus Cristo para condená-lo”, comentou outro internauta. “Acerto de contas? Ele não sofreu nem a metade do que a ela [Glória Perez, mãe de Daniella Perez] sofreu.

“Foi agorinha. Caiu e morreu”

Guilherme de Pádua morreu no domingo (6), aos 53 anos, após sofrer um infarto, na residência em que morava, em Belo Horizonte, Minas Gerais. A morte dele foi anunciada pelo pastor Márcio Valadão durante uma live.

O sorriso e o semblante calmo e feliz do líder da igreja evangélica Batista da Lagoinha chamou a atenção e repercutiu na internet. “Dentro de casa agora, caiu e morreu. Morreu agora, agora, agorinha ele acabou de morrer”, disse Valadão.