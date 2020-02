“Star Wars – O Despertar da Força” é atração da Temperatura Máxima deste domingo (23/02) na Globo

“Star Wars – O Despertar da Força” será exibido pela TV Globo na Temperatura Máxima deste domingo (23/02). O longa, que integra a saga de aventura na galáxia criada pelo cineasta George Lucas, vai ao ar às 15h01, logo após “Zero 1”.

Sinopse: Anos depois da queda de Darth Vader e do Império, surge uma nova ameaça: a Primeira Ordem, uma organização sombria que busca minar o poder da República e que tem Kylo Ren, o General Hux e o Líder Supremo Snoke como principais expoentes. Eles conseguem capturar Poe Dameron, um dos principais pilotos da Resistência, que antes de ser preso envia, através do pequeno robô BB-8, o mapa de onde vive o mitológico Luke Skywalker. Ao fugir pelo deserto, BB-8 encontra a jovem Rey, que vive sozinha catando destroços de naves antigas. Paralelamente, Poe recebe a ajuda de Finn, um stormtrooper que decide abandonar o posto repentinamente. Juntos, eles escapam do domínio da Primeira Ordem.

Mais informações:

Título original: Star Wars: Episode VII – The Force Awakens

Elenco: Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver, Oscar Isaac, Carrie Fisher, Mark Hamill

Direção: JJ Abrams

Nacionalidade: Americana

Gênero: Aventura