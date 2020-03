Sucesso na internet, youtuber de Barueri detona “Big Brother” | vídeo

Sucesso na internet com quase 2 milhões de seguidores em seu canal no Youtube com dicas sobre dinheiro e comportamento, o youtuber Tiago Fonseca, de Alphaville, Barueri, detona, em vídeo, o reality show “Big Brother Brasil” (assista abaixo).

Na publicação, com mais de 34 mil visualizações, ele lista motivos pelos quais avalia que os seguidores não devem assistir ao programa da Globo.

“Assistir ‘Big Brother’ é muito prazeroso, é gostoso, você se diverte assistindo. Mas acho que o ‘Big Brother’ é tão bom quanto um bolo de chocolate, um algodão doce… É docinho, gostoso, traz um prazer momentâneo, mas o que isso reflete no teu corpo? O que isso impacta positivamente na nossa vida?”, questiona.

“Então, existem vários alimentos que são saborosos no curto prazo, mas a médio e longo prazo, a gente precisa trabalhar para tirar todo o mal que isso traz para o nosso corpo. E talvez o Big Brother pode ser como um desses alimentos”, completa Tiago Fonseca, que também usa o apelido “Nego Grana”.

Curiosamente, um dos participantes do “BBB20” é vizinho de Tiago Fonseca em Alphaville, o hipnólogo e também influenciador digital Pyong Lee.

Entre os motivos “anti-BBB” listados por Tiago Fonseca estão o fato de o BBB “estimular o constante julgamento de outras pessoas” e ser “arquitetado para que as pessoas briguem”.

Muitos seguidores do canal elogiaram o vídeo: “Eu não assistia, mas confesso que esses dias estava pesquisando muito sobre o ‘BBB’. Valeu pelo vídeo. Me puxou pra realidade”, comentou uma internauta.

“Ótimo posicionamento, Tiago! Eu tava assistindo e parei”, foi outro comentário. “Concordo plenamente, BBB é atraso de vida mano”, declarou mais um seguidor.