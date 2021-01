Tela Quente 01/02: Garota Exemplar, com Ben Affleck, na Globo

Tela Quente 01/02, segunda-feira, tem como atração o suspense Garota Exemplar na Globo. O filme será exibido a partir das 23h10, logo após o Big Brother Brasil 21.

Tela Quente 01/02: Garota Exemplar

Amy Dunne (Rosamund Pike) desaparece no dia do seu aniversário de casamento, deixando o marido Nick (Ben Affleck) em apuros. Ele começa a agir descontroladamente, abusando das mentiras, e se torna o suspeito número um da polícia. Com o apoio da sua irmã gêmea, Margo (Carrie Coon), Nick tenta provar a sua inocência e, ao mesmo tempo, procura descobrir o que aconteceu com Amy.

O filme Garota Exemplar também está disponível na plataforma de streaming Amazon Prime Video.

Tela Quente de segunda-feira, 01 de fevereiro de 2021 na Globo / MAIS INFORMAÇÕES:

Título Original: Gone Girl

Elenco: Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris, Tyler Perry

Direção: David Fincher

Nacionalidade: Americana

Gênero: Suspense