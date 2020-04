Tela Quente de hoje (27/04) exibe “O Passageiro” na Globo

A Tela Quente de hoje (27/04) vai exibir o filme “O Passageiro” na tela da TV Globo. O longa vai ao ar às 23h36, logo após BBB20.

Tela Quente de hoje (27/04) – “O Passageiro”

Sinopse: Durante o seu trajeto usual de volta para casa, um vendedor de seguros é forçado por uma estranha misteriosa a descobrir a identidade de um dos passageiros do trem em que se encontra antes da última parada. Com a rotina quebrada, o homem se encontra no meio de uma conspiração criminosa.

Mais informações:

Título original: The Commuter

Elenco: Vera Farmiga; Liam Neeson; Sam Neill; Patrick Wilson

Direção: Jaume Collet-Serra

Nacionalidade: Americana; francesa; britânica

Gênero: Ação

