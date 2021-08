Tela Quente hoje (09/08) | Planeta Dos Macacos: A Guerra é atração na Globo nesta segunda-feira

Tela Quente hoje (09/08) tem como atração o filme Planeta Dos Macacos: A Guerra na Globo. O longa vai ao ar por volta das 23h35, logo após a série Ilha De Ferro.

Tela Quente hoje (09/08) – Planeta Dos Macacos: A Guerra

Sinopse: Após um ataque de seres humanos que deixa vários macacos mortos e feridos, César parte com um pequeno grupo em busca de vingança. Eles precisarão lutar contra o impiedoso coronel McCullough, o que irá determinar o futuro de suas espécies e do planeta.

MAIS INFORMAÇÕES // Título Original: War For The Planet Of The Apes // Elenco: Amiah Miller; Andy Serkis; Gabriel Chavarria; Karin Konoval; Steve Zahn; Woody Harrelson // Dubladores: Daniel Müller; Guilherme Briggs; Hércules Franco; Manolo Rey; Mariangela Cantú // Direção: Matt Reeves // Nacionalidade: Canadense // Gênero: Ação