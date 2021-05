Tela Quente hoje (31/05) | Vingadores: Guerra Infinita é atração na Globo

Tela Quente hoje (31/05) tem como atração o filme Vingadores: Guerra Infinita na Globo. O longa vai ao ar por volta das 22h35, logo após mais um capítulo da novela Império.

Tela Quente hoje (31/05) | Vingadores: Guerra Infinita

Sinopse: O cruel Thanos pretende reunir todas as Jóias do Infinito em sua manopla para tornar-se o mais poderoso da galáxia e ser capaz de decidir o futuro da humanidade. Os Vingadores, então, se unem aos super-heróis aliados na maior guerra de todos os tempos para impedir os planos do vilão.

O filme Vingadores: Guerra Infinita também está disponível na Disneyplus.

MAIS INFORMAÇÕES

Título Original: Avengers: Infinity War

Elenco: Anthony Mackie; Benedict Cumberbatch; Bradley Cooper; Chadwick Boseman; Chris Evans; Chris Hemsworth; Chris Pratt; Dave Bautista; Elizabeth Olsen; Mark Ruffalo; Paul Bettany; Pom Klementieff; Robert Downey Jr.; Scarlett Johansson; Stan Sebastian; Tom Hiddleston; Tom Holland; Vin Diesel; Zoe Saldana

Dubladores: Alexandre Moreno, Duda Espinoza, Duda Ribeiro, Eduardo Borgerth, Fernanda Baronne, Francisco Junior, Fábio Azevedo, Leonardo José, Luisa Palomanes, Marco Ribeiro, Marcos Souza, Mariana Torres, Mauro Horta, Mauro Ramos, Mckeidy Lisita, Priscila Amorim, Raphael Rossatto, Reginaldo Primo, Rodrigo Oliveira, Wirley Contaifer

Direção: Anthony Russo; Joe Russo

Nacionalidade: Americana

Gênero: Ação