Temperatura Máxima de hoje (27/09) exibe “Uma Noite No Museu 3: O Segredo Da Tumba” na Globo

A Temperatura Máxima de hoje (27/09) vai exibir o filme “Uma Noite No Museu 3: O Segredo Da Tumba” na tela da TV Globo. O longa, com direção de Shawn Levy, vai ao ar às 14h20, logo após “The Voice Kids”.

Temperatura Máxima de hoje (27/09) – “Uma Noite No Museu 3: O Segredo Da Tumba”

Sinopse: O segurança Larry Daley segue com seu inusitado trabalho no museu de história natural de Nova York. Determinado dia, descobre que a peça que faz os objetos do museu ganharem vida está sofrendo um processo de danificação. Com isso, todos os amigos de Larry correm o risco de não ganharem mais vida. Para tentar salvar a turma, ele vai para Londres pedir a orientação do faraó que está em exposição no museu local.

Mais informações:

Título original: Night at the Museum: Secret of the Tomb

Elenco: Steve Coogan, Ricky Gervais, Dan Stevens, Ben Stiller, Robin Williams, Owen Wilson

Direção: Shawn Levy

Nacionalidade: Americana

Gênero: Aventura

